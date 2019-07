Pro

von Anne Feldkamp

Es gibt Dinge, an die habe ich bislang kaum einen Gedanken verschwendet. Ein Hochzeitsfest zum Beispiel. Als wäre es nicht schon Herausforderung genug, ein möglichst glaubwürdiges Ja über die Lippen zu bringen.

Aber noch dazu ein heiteres Unterhaltungsprogramm absolvieren, das nicht nur den Freunden und der Schwiegermutter passt, sondern auch noch möglichst "instagrammable" auf einem Landgut in der Toskana über die Bühne geht? Mäßig reizvoll.

Vielleicht ist aber auch das eigentliche Problem: Never ever habe ich von einem Prinzessinnenkleid, von mehrstöckigen Cremetorten, herzförmigen Heliumballons, Strumpfbandversteigerungen und dem Prinz im Anzug geträumt.

Und ich bin mir sicher: Damit bin ich nicht allein. Zu oft ist mir in den letzten Jahren ein Stöhnen über verkniffen kreative Hochzeitsfeiern zu Ohren gekommen. Deshalb gilt für mich: wenn überhaupt, dann heimlich, still und leise. Ob, wann und wo es so weit ist? Bleibt natürlich mein Geheimnis.