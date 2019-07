Parteichefs sind an drei Hauptabenden zu Gast bei Info-Chefin Corinna Milborn

Corinna Milborn bittet die Parteichefs ab 19. Juni zu den Sommergesprächen auf Puls 4. Foto: apa, schlager

Wien – Puls 4 startet seine Sommergespräche mit den Parteichefs am 19. Juni. Unter dem Titel "Österreich vor der Wahl" bittet Puls 4-Info-Chefin Corinna Milborn die sechs Parteichefs und -gründer an drei Hauptabenden zum Gespräch über die Geschehnisse des letzten Monats, ihre Strategie für den Wahlkampf und ihre Ziele für Österreich.

"Die letzten Wochen waren die turbulentesten in der österreichischen Innenpolitik seit Jahrzehnten. Jede Partei sieht sich komplett neuen Herausforderungen gegenüber. Bevor der Wahlkampf in die heiße Phase geht, freue ich mich darauf, mit allen Parteispitzen über die Entwicklungen seit Ibiza und ihre Pläne für den Wahlkampf sprechen zu können", so Milborn.

Termine für "Österreich vor der Wahl" auf Puls 4

Mittwoch, 19.6. um 20.15 Uhr: Norbert Hofer, FPÖ

Mittwoch, 19.6. um 21.15 Uhr: Werner Kogler, Die Grünen

Mittwoch, 26.6. um 20.15 Uhr: Sebastian Kurz, ÖVP

Mittwoch, 26.6. um 21.15 Uhr: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

Mittwoch, 3.7. um 20.15 Uhr: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

Mittwoch, 3.7. um 21.15 Uhr: Peter Pilz, Liste Jetzt

Die ORF-"Sommergespräche", die dieses Jahr wie berichtet Tobias Pötzelsberger führen wird, starten am 5. August um 21.05 Uhr ORF 2. Den Auftakt macht die Liste Jetzt, gefolgt von den Neos (12. August), der FPÖ (19. August), der SPÖ (26. August) und der ÖVP (2. September). (red, 6.6.2019)