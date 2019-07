Wie gefällt Ihnen "How to Sell Drugs Online (Fast)"? Foto: netflix

"Merkwürdig, aber man muss weiterschauen", so lautet das Fazit der Kollegin zur Serie "Stadtgeschichten – Tales of the City", die seit kurzem auf Netflix zu sehen ist. Andere führten sich die neue Staffel der Anthologie-Reihe "Black Mirror" zu Gemüte, nicht alle waren begeistert:

Dieser User hingegen kann die neue Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" wärmstens empfehlen:

Welche Serien schauen Sie zur Zeit?

Welche können Sie empfehlen, welche sind Zeitverschwendung? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (aan, 13.6.2019)

