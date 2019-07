Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Ava DuVernay verfilmte im Netflix-Vierteiler "When They See Us" das Leben von fünf unschuldig verurteilten Afro- und Lateinamerikanern. Der New Yorker Immobilienmakler Donald Trump spielt eine unrühmliche Nebenrolle.

Die Kostüme (Schulterpolster High Top Fade) fangen den Geist der 1980er Jahre ein, der trübe Farbton vermittelt die Tristesse des rassistischen Amerikas und die Kameraeinstellungen (oft von unten, immer wieder schamlos frontal) unterstreichen die ständige Gefahr. Es geht um eine True Story - die Central Park Five, afroamerikanische und hispanische Jugendliche (darunter ein Kind), die zu Unrecht 1989 für die Misshandlung einer weißen Joggerin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Staatsanwalt und Polizei erzwingen die Geständnisse. Die vermeintlichen Täter kennen sich nicht. Ihnen ist einzig gemein, dass sie sich zur fraglichen Zeit (verstreut) im Central Park aufhalten. Der wahre Täter macht 2001 ein Geständnis und das Verfahren gegen die Central Park Five wird neu aufgerollt. Alle werden freigesprochen.

Korey Wise überlebt Folter, Vergewaltigung und jahrelange Einzelhaft

Der vierte und letzte Teil der Netflix-Serie handelt von Korey Wise, der sich bis zuletzt weigert, die vermeintliche Schuld einzugestehen und damit auf Hafterleichterung und frühzeitige Entlassung verzichtet. Die Darstellung seines Leidens bewegt sich hart an der Grenze dessen, was dem Zuseher zumutbar ist. Welche Willensstärke muss dieser Mann haben, dass er über Jahre körperliche und psychische Folter wegsteckt? Korey Wise ist der einzige, der nach seinem Freispruch weiterhin in New York City lebt, wo er heute ein gemeinnütziges Projekt zur Unterstützung unschuldig Verurteilter betreibt.

Der Beweis ist erbracht – Donald Trump kann irren

Eine besondere Note bekommt "When They See Us" durch die Rolle, die der damalige Immobilen-Tycoon Donald Trump spielt. Er schaltete in der New York Times ein ganzseitiges Inserat, in dem er die Todesstrafe für die Central Park Five fordert. Und damit ist auch endlich der Beweis erbracht – dieser Mann, heute immerhin US-Präsident, kann sich irren. Und es ist ihm herzlich egal, wenn das auf Kosten Unschuldiger geschieht. (Markus A. Gaßner, 12.6.2019)

