Am Freitag erscheint die neue Single, im September das Album "Prominent Libido"

Ankathie Koi sucht ihr Herzblatt, den Royal Boy. Das ist nicht so leicht, wie man glauben möchte. Foto: johannes jelinek

Die 1980er. Limahl fliegt durch die Unendliche Geschichte, Frauen tragen T-Shirts mit Schulterpolstern, der Vokuhila wird erfunden, The Hoff reißt eigenhändig die Berliner Mauer nieder. Die Exaltiertheit der Popmusik wird von MTV vervielfacht. An diese so unschuldige wie schröckliche Zeit erinnert die heimische Musikerin Ankathie Koi.

1980er-Jahre-Pop, mit dem Ernst einer Karikatur, mit Herzblutkonserven von Wham! und Duran Duran. Im September veröffentlicht sie ihr neues Album Prominent Libido. Als ersten Vorboten darauf veröffentlicht der STANDARD exklusiv ihre am Freitag erscheinende neue Single Royal Boy – enjoy!

Königsbuben haben es nicht leicht: Ankathie Koi mit Royal Boy.

ankathie koi

(red, 13.6.2109)