Für Eingefleischte

So knusprig wie auf der Packung schauen die fertigen Würstel auf Tofubasis nicht aus. Farblich erinnern sie eher an Weißwürste. Geschmacklich sind sie unauffällig. Was überrascht: Die Würste enthalten mehr Protein als die Alternative mit Fleisch. Fazit: für eingefleischte Fleischverweigerer. Andere wird man damit nicht von ihrem Grillteller weglocken.

Veggiefrisch Bratwürste von Veggie Life, bei Spar, 2,99 Euro

2 von 6 Punkten