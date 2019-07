Für den Aufbau der Content-Agentur [m] Studio in Wien zuständig: Martin Distl. Foto: IanEhm

Wien – Die Mediaagenturgruppe Group M bringt mit [m] Studio eine neue Content-Agentur nach Wien. Mit dem Aufbau und der Leitung wurde der niederösterreichische Content-Marketing-Forum-Vorstand Martin Distl beauftragt. Das Portfolio von [m] Studio soll Content-Produktion, Storytelling sowie Content-Marketing erfassen und damit und die Kernkompetenzen der Group M (Data, Tech, Media) um das Thema Content erweitern.

Distl studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Universität Wien und der University of California in Los Angeles. 2001 startete er seine berufliche Laufbahn bei MPM Sponsoring Consulting in Wien. 2013 wurde er Geschäftsführer der Styria-Media-Group-AG-Tochter Styria Content Creation. Von September 2017 bis Jänner 2019 leitete Distl als Geschäftsführer den Rewe Group Verlag. In der Group M ist er seit Anfang 2019 aktiv. (red, 13.6.2019)