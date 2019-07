Luxemburg/Bratislava – Die neu gegründete Europäische Arbeitsbehörde (ELA) wird ihren Sitz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava haben. Die EU-Sozialminister beschlossen den Sitz am Donnerstag in geheimer Abstimmung in Luxemburg.

Bratislava kam auf 15 der 28 Stimmen. Um den ELA-Sitz hatten sich auch Sofia (Bulgarien), Nikosia (Zypern) und Riga (Lettland) beworben. Bis zuletzt war unklar, für wen Österreich gestimmt hat. Österreich ist bei dem Rat erstmals durch die neue Sozialministerin Brigitte Zarfl vertreten.

Österreich hatte zu Jahresbeginn neben Ungarn und Schweden gegen die Errichtung der ELA gestimmt. Die damalige türkis-blaue Regierung kritisierte "überschießende Bestimmungen" und "Unklarheiten". Diese würden die Gefahr eines Eingriffs in die nationalen Kompetenzen der Sozialpolitik bergen. (APA, 13.6.2019)