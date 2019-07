Ebola hat nun auch Uganda erreicht – zuvor grassierte es im Kongo. Foto: REUTERS

Kinshasa/Kampala – In Uganda gibt es ein zweites Todesopfer durch Ebola. Eine 50-jährige Frau sei an der hochansteckenden Viruserkrankung gestorben, sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums am Donnerstag.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um die Großmutter eines zuvor an Ebola gestorbenen fünfjährigen Buben. Beide hatten an der Beisetzung eines Ebola-Patienten im Kongo teilgenommen und waren anschließend nach Uganda zurückgekehrt.

Ebola grassiert schon seit Monaten in der Demokratischen Republik Kongo und erreichte zuletzt auch das Nachbarland Uganda. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will am Freitag in einer Krisensitzung darüber beraten, ob ein "internationaler Gesundheitsnotstand" ausgerufen werden soll. Im Oktober und im April hatte die WHO sich noch gegen einen solchen Schritt entschieden, da sich der Ausbruch auf Teile des Kongos beschränkte. (APA, AFP, 13.6.2019)