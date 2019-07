Unendliche Telefonate, Liebesbriefe oder schlimmer Liebeskummer – was zeichnete Ihre erste Beziehung aus? Foto: Martin Dimitrov Getty Images/iStockphoto

Man trifft sich beim Fortgehen, in der Schule oder auf Partys von Freunden, und irgendwann ist man zusammen. Viele erste Liebesgeschichten beginnen in der Jugendzeit und enden auch oft in dieser Lebensphase. So wunderbare erste Male in diesen frühen Beziehungen stattfinden, etwa der erste Kuss, das erste Händchenhalten, unendlich langes Telefonieren, Briefe schreiben oder der erste Sex – so unstet können diese sein und zu Gefühlsverwirrungen und mehr oder weniger tragischen Enden führen.

Eine Achterbahnfahrt der ersten Liebesgefühle

Denn nie wieder wird man so unerfahren und unvoreingenommen in eine Liebesbeziehung schreiten wie in die allererste des Lebens. Die Bandbreite an Gefühlen und Erlebnissen der ersten Beziehung prägen einen nicht selten noch lange nach dem Ende dieser und nehmen Einfluss auf weitere Beziehungen des Lebens. User "mlzt" resümiert seine erste Liebe folgendermaßen:

Welche Erinnerungen haben Sie an die erste Beziehung Ihres Lebens?

Und wie lange hielt diese? Welche Erfahrungen möchten Sie nicht missen, und welche hätten Sie lieber nicht gemacht? Haben Sie noch Kontakt zu Ihrem ersten Partner oder Ihrer ersten Partnerin? (mawa, 14.6.2019)