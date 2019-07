Blogger Markus Wilhelm bekommt Unterstützung von IG Autoren und PEN Club. Foto: zeitungsfoto.at

Die Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren sowie der österreichische PEN-Club stellen sich hinter den Blogger Markus Wilhelm. Der Ötztaler hat in der Vergangenheit mit Berichten auf seinem Blog dietiwag.org bereits so manchen Politiker demontiert oder Unternehmer geärgert. Sein Bericht über Vorwürfe des Lohndumpings, der Korruption und der sexuellen Belästigung bei den Festspielen Erl bewegte den damaligen Intendanten der Festspiele, Gustav Kuhn, zum Rücktritt. Festspielpräsident Haselsteiner hat Wilhelm auf Unterlassung geklagt, mit einem Streitwert von 100.000 Euro.

Mit einer Benefizveranstaltung im Innsbrucker Treibhaus wollen PEN-Club und Autoren IG Markus Wilhelm nun unterstützen. Es gehe um die Freiheit des Wortes, der Meinung und der Medien und es gelte, diese gegen die Begehrlichkeiten von finanziell Mächtigeren zu verteidigen, heißt es in einer Aussendung. In diesem Sinne fordere man "die Kontrahenten Wilhelms dazu auf, seiner Kritik mit den Mitteln der öffentlichen Auseinandersetzung zu begegnen statt mit den Mitteln der Justiz", heißt es weiter in der Aussendung. (red, 13.6.2019)