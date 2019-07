Turm A ist mit 220 Metern der höchste Büroturm Warschaus, die beiden flankierenden Türme B und C sind 55 Meter hoch und im Eigentum der CA Immo AG. Foto: Ghelamco

Die österreichische Immofinanz AG hat den Turm A des Warsaw-Spire-Komplexes in der polnischen Hauptstadt Warschau erworben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Transaktion erfolgte laut Aussendung über einen Share-Deal, das heißt, die Immofinanz erwirbt die Gesellschaften, in deren Eigentum der 220 Meter hohe Turm steht.

Verkäufer sind die Ghelamco Group, die den Turm im Jahr 2016 fertiggestellt hat, und Madison International Realty, eine globale Real Estate Private Equity Gruppe.

Der Tower weist eine gesamte vermietbare Fläche von rund 71.600 m² auf, wobei rund 65.000 m² auf Büroflächen entfallen, der Rest überwiegend auf Einzelhandelsflächen. Der vereinbarte Immobilienwert für den Büroturm belaufe sich auf rund 386 Millionen Euro, heißt es; der auf Basis der Mietvorschreibungen erwartete jährliche Mieterlös beträgt rund 19,6 Millionen Euro.

"Kräftiger Wachstumsschritt"

Man tätige mit dieser Transaktion "einen kräftigen Wachstumsschritt", sagte Immofinanz-CEO Oliver Schumy. "Gemäß unserer Strategie haben wir unser Portfolio zuerst konzentriert und werden nun mit dieser Top-Immobilie unser Bestandsportfolio und unsere nachhaltige Ertragskraft deutlich stärken." Warschau zähle aufgrund seiner dynamischen Entwicklung und der guten Wirtschaftsdaten "zu den vielversprechendsten Büromärkten in unserer Kernregion".

Voll vermietet

Die Unterzeichnung des Kaufvertrags erfolge in Kürze, ebenso wie die Anmeldung des Erwerbs bei der polnischen Kartellbehörde. Unter der Voraussetzung der Zustimmung der Kartellbehörde wird der Abschluss der Transaktion im Laufe der nächsten Wochen erwartet.



Der Warsaw Spire Tower (Gebäudeteil A) ist der höchste Büroturm Warschaus und verfügt über 49 Stockwerke. Die Büroflächen sind voll vermietet, unter den Mietern sind u.a. Goldman Sachs, Samsung, JLL und Mastercard. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge (WAULT) liegt bei rund 4,6 Jahren.

Komplex in österreichischer Hand

Die unmittelbar benachbarten Türme B und C sind übrigens auch in österreichischen Händen, sie wurden 2017 bzw. 2018 von der CA Immo AG gekauft. Für den Bauteil C bezahlte das Unternehmen im vorigen Oktober 100 Millionen Euro. Der Bauteil B hat nur einen einzigen Mieter, nämlich die Europäische Grenz- und Küstenschutzagentur Frontex, Bauteil C ist ein Multi-Tenant-Gebäude. (red, 13.6.2019)