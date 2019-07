Will in vier bis sechs Wochen wieder seine Arbeit aufnehmen: Norbert Steger. foto: apa/georg hochmuth

Wien – Norbert Steger, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, musste sich vergangene Woche einer Herzoperation unterziehen, bei der ihm eine neue biologische Aorta-Klappe eingesetzt wurde. Steger sei nach einem erfolgreichen und komplikationslosen Eingriff "auf gutem Weg der baldigen Genesung", teilte Martin Grabenwöger, Abteilungsvorstand der 1. Chirurgischen Abteilung des Krankenhauses Hietzing, am Donnerstag in einer Aussendung mit. Steger selbst teilte mit: "In vier bis sechs Wochen werde ich meine Arbeit wiederaufnehmen können."

Der 75-jährige Anwalt und frühere Vizekanzler und FPÖ-Chef hat seine Funktion als Leiter des wichtigsten ORF-Gremiums vorübergehend an seinen Vize Franz Medwenitsch (ÖVP) abgegeben. Steger sorgte seit Beginn der ÖVP-FPÖ-Regierung mit drohenden Äußerungen über den ORF und seine laut Steger "unbotmäßigen" Journalisten für Aufmerksamkeit. (red, 13.6.2019)