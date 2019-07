"The Verge" ist ein US-amerikanisches Technikportal und Mediennetzwerk. Es versteckt jeden Tag einen Newsletter mit Links zu aktuellen Meldungen. Jeder Newsletter hat im Betreff einen Aufmacher. Mitte dieser Woche hieß es "Are you prepared to die?". Das war der Teaser für einen Artikel darüber, was mit Social Media-Profilen nach dem Tod geschieht. Der Newsletter muss in der Redaktion sehr heftige Reaktionen hervorgerufen haben. Eine Stunde später kam per Mail die Einsicht, dass der Aufmacher unpassend gewesen sei und "The Verge" entschuldigte sich bei allen, die beleidigt oder verletzt worden seien.

Waffenbesitz und Splatter-Movie

Die US-amerikanische Gesellschaft verblüfft den Europäer immer wieder. In einem Land, wo der Waffenbesitz zum historischen Selbstverständnis gehört wie bei uns Dirndl und Lederhose, wo das blutige Splatter-Movie zum nationalen Kulturgut gehört und in dem Gefängnisinsassen mit unerhörter Brutalität behandelt werden, schockiert eine Schlagzeile, die den (eigenen) Tod thematisiert. Der amerikanische Mainstream muss wohl unter einer ganz besonderen Form der kollektiven Verdrängung unterliegen.

Die Kükentötung bleibt in Deutschland weiterhin erlaubt

Sprung nach Europa. Gestern hat der deutsche Bundesverwaltungsgerichthof einer Unterlassungsbeschwerde zur weiteren industriellen Tötung von männlichen Küken (mit Vorbehalt bis zur Einführung der Geschlechtsfrüherkennung) stattgegeben. Die Kükentötung geschieht entweder mit Kohlenmonoxid oder durch Schreddern. Das deutsche Wochenmagazin "Die Zeit" zeigt auf seinem Portal Filmaufnahmen vom Kükenschreddern in der Tierfabrik. Und muss sich dafür nicht bei ihren Lesern entschuldigen. (Markus A. Gaßner, 14.6.2019)

Zum Thema:

Der Stall als Blackbox: Warum wir den Tod der Schweine ausblenden

Links:

The Verge (Portal)

Kükentötung bleibt vorerst erlaubt (Die Zeit)

Vom Autor:

In Wahrheit ist das Fremde allgegenwärtig

Der Geschichtenerzähler