Neymar muss antworten. Foto: APA/Penner

Sao Paulo – Brasiliens Fußballstar Neymar ist in der Affäre um eine angeblich Vergewaltigung am Donnerstag erneut knapp drei Stunden lang von der Polizei in São Paulo verhört worden. "Der einzige Wunsch, den ich jetzt habe, ist, dass dieser Fall möglichst schnell zu Ende geht", sagte der Stürmer von Paris St. Germain. "Die Wahrheit kommt früher oder später ans Tageslicht."

Neymar, der Brasilien bei der Copa America (14. Juni bis 7. Juli) wegen einer Sprunggelenksverletzung fehlt, war nach einer gemeinsam am 15. Mai in einem Pariser Luxushotel verbrachten Nacht von dem brasilianischen Model Najila Trindade am 31. Mai bei der zum Schutz für Frauen zuständigen Polizeidienststelle in São Paulo wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt worden.

"Für Nacktfotos posiert"

Laut der brasilianischen Hauptnachrichtensendung "Jornal Nacional" bestätigte Neymar in der Vernehmung, Trindade geschlagen zu haben, jedoch auf deren ausdrücklichen Wunsch. Den Vorwurf der Vergewaltigung stritt der 27-Jährige erneut ab. Für die später von ihm veröffentlichten Nacktfotos habe die Frau bereitwillig posiert.

Neymar räumte nach Informationen des "Jornal Nacional" ein, vor dem ersten Treffen Alkohol getrunken zu haben, und beschrieb den Skandal als schlimmstes Erlebnis seiner Karriere. Die zum Verhör hinzugerufene Staatsanwältin Flávia Cristina Merlini bestätigte: "Er hat alle Fragen zufriedenstellend beantwortet."

Da Trindade bereits am Freitag ihre Version der beiden Tage in dem Pariser Hotel vor der Polizei angegeben hatte, steht nun die Entscheidung an, ob die Vorwürfe zu einer Anklage – sowohl wegen Vergewaltigung als auch wegen unerlaubter Veröffentlichung intimer Fotos – gegen Neymar ausreichen. (sid, 14.6.2019)