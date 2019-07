Kettensäge (Symbolbild). Die abgebildete Person ist nicht der nun ausgeforschte Mann. Foto: APA / afp / ander gillnea

Döbriach – Eine Woche nachdem ein Mann mit einer Motorsäge eine Maturaparty in Döbriach im Bezirk Spittal an der Drau gecrasht hatte, ist am Donnerstag ein 57-Jähriger als Täter ausgeforscht worden. Der Mann habe sich durch die "lautstarke Unterhaltung" der Jugendlichen gestört gefühlt und sie erschrecken wollen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Schüler einer Abschlussklasse hatten in der Nacht auf vergangenen Freitag ihre bestandene Matura an einem Strand am Millstätter See gefeiert. Gegen 1.30 Uhr, einige Schüler schliefen bereits in ihren Zelten, andere saßen noch an den daneben aufgestellten Biertischen, war plötzlich der Mann mit Stirnlampe und Motorsäge auf den Plan getreten: Er startete die Motorsäge, woraufhin die Schüler erschrocken von den Tischen zurückwichen.

Der Mann fegte mit der laufenden Säge über die Tische, Flaschen und Gläser fielen zu Boden und Handyzubehör wurde beschädigt. Danach suchte er das Weite, verletzt wurde niemand.

Laut Polizei ist der 57-Jährige geständig, er bedauere sein Verhalten und sei auch zur Schadenswiedergutmachung bereit. Die Kettensäge wurde sichergestellt, der Mann angezeigt. (APA, 14.6.2019)