Österreich

Schön flach geht es auch auf dem Neusiedler-See-Radweg dahin. Er ist einer der beliebtesten in der Region und führt entlang des Schilfgürtels, vorbei an Weingärten, Freuchtwiesen und Salzlacken. Die Route von Neusiedl am See über Weiden am See zur Ostseite des Sees und durch den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ist als besonders familienfreundlich ausgeschildert und führt durch die Unesco-Welterberegion Neusiedler See.

Vom schrankenlosen Grenzübergang nach Ungarn in Pamhagen führt die Strecke über Fertöd, Hidegség und Balf nach Fertörákos, wo wieder österreichisches Staatsgebiet befahren wird. Über Mörbisch, Rust, Oggau geht's zurück nach Neusiedl am See.

Aussichtstürme entlang der Strecke lassen bis in die ungarische Tiefebene blicken.