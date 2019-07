Luxus für Familien in Wien

In Wien hängt das Luxusangebot für Familien stark von der Lage ab. "Die Herausforderung ist meistens, eine Kombination aus optimaler Lage wie die Nähe zu Schule und Kindergarten und gutem Grundriss, Qualität und Ausstattung zu finden", so Michaela Orisich von Otto Immobilien. Familien konzentrierten sich bei ihrer Suche im Eigentumsbereich auch auf Häuser, wo sich das Platzangebot zumeist besser mit den Anforderungen deckt. Die Nachfrage sei gut, das Angebot erfülle aber nicht immer die Vorstellungen: Familien wünschen sich im gehobenen Segment neben geräumigen und hellen Wohnbereichen mit direkt von dort begehbaren Freiflächen großzügige Kinderzimmer (mit eigenem Bad) mit mindestens 18 m² und Schlafzimmer mit zumindest 20 m² samt Bädern und Schrankräumen en suite. Gefragt sind genug Stauraum, separate Wirtschaftsräume, Wohnküchen mit separater zweiter "Schmutz- bzw. Cateringküche" sowie ausreichend Garagenplätze.

"Im Mietbereich sind die vorhandenen Budgets etwa bei Expats und Diplomaten auch im Luxusbereich in den letzten Jahren kleiner geworden – die Ansprüche aber bleiben gleich hoch", so Otto-Immobilien-Expertin Sonja Kaspar. Expat-Familien fühlten sich besonders im Zentrum, aber auch im 2., 18., 19. und 22. Bezirk wohl und brauchen eine besonders gute Infrastruktur, wie etwa die Nähe zu internationalen Schulen. Wichtig ist ihnen der Topzustand von Küche und Bädern sowie vor allem Aircondition – auch im Altbau ist eine Garage erwünscht. "Vor allem in puncto Ausstattung gibt es bei Altbau- bzw. gebrauchten Mietwohnungen oft nicht den gewünschten AusstattungsStandard", so Kaspar. Anders als in New York sind laut den Immobilienexpertinnen Gemeinschaftseinrichtungen für Familien im Luxussegment – zumindest im Eigentum – kein Thema. (Marietta Adenberger, 15.6.2019)

Im Bild: Two Fifty West 81st an der Upper Westside

