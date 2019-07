An den Kärntner Seen hat Camping vermutlich bundesweit den höchsten Glamourfaktor. 22 Glamping-Angebote gibt es dort, am Millstättersee sind sie besonders dicht: Auf dem Gelände des – nomen est omen – Gold Camping Seeboden sind etwa die Zeltlodges für vier Personen um 100 Euro pro Nacht sehr gefragt. Dabei handelt es sich eigentlich um Tinyhouses mit übergezogenen Planen, die an die Safari in Tansania erinnern. Alle Unterkünfte stehen weit genug auseinander in der freien Natur, dafür aber nicht direkt am See.

Am Millstätter See wird dezentral in Strandhütten kampiert. Foto: MTG / Gert Perauer

Glamourös

Glamping, das nur mehr rudimentär mit Camping zu tun hat, wird am Millstättersee auch in sechs dezentralen Strandhütten aus Holz, teilweise mit eigenem Bootssteg (Foto) oder Terrasse und Privatstrand, angeboten. Es sind kleinere und größere geschmackvolle Häuschen um rund 145 Euro pro Nacht darunter, in denen aber immer nur je ein Pärchen Platz findet. Das Frühstück wird in einer der umliegenden Villen serviert – oder auf Wunsch auch diskret zum Sonnenaufgang vor dem Liebesnest abgestellt.

Am Gleinkersee in Oberösterreich gibt's Slow Food.

Unaufgeregt

Zuerst war da nur dieses sensationelle Wirtshaus am oberösterreichischen Gleinkersee. Bald darauf gewährte der Seebauer, der sich ganz der Slow-Food-Bewegung und der eigenen Landwirtschaft verschrieben hat, auch wenigen Campern Asyl. Es kommen hauptsächlich Familien, die am Ufer des smaragdgrünen Gebirgssees so unaufgeregte Dinge tun wollen, wie Würstel grillen über dem Lagerfeuer. Preis pro Erwachsenem: 9 Euro, Kinder: 5 Euro, das Zelt oder Gefährt kommt noch dazu.

Naturcamping wird am Salzburger Grubhof angeboten.

Idyllisch

Dass Stellplätze nicht zwangsläufig betoniert oder mit Thujen eingezäunt werden müssen, hat man am Salzburger Grubhof bei Lofer verstanden. Hier campieren Familien wirklich auf der grünen Wiese und zur Abwechslung nicht am See, sondern am Flussufer. Trotz der idyllischen Lage ist alles so blitzsauber wie das Wasser der vorbeifließenden Saalach. Stellplätze ab 39 Euro in der Hauptsaison.

Karibisch

Im schattenspendenen Wald und trotzdem direkt am Ufer des Achensees liegt der Campingplatz Schwarzenau. Aus der Vogelperspektive ist der weiße Schotterstrand vor dem türkisfarbenen See leicht mit der Karibik zu verwechseln. Nur 60 Stellplätze ab 9,50 Euro in der Hauptsaison. (saum, 21.6.2019)