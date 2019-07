Wien – Fünf Beiträge zu Wohnbauprojekten, erschienen am im Oktober in der Rubrik "Wohnen Wien/NÖ" in der Tageszeitung "OE24", verstießen gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse. In den Beiträgen werden verschiedene Wohnbauprojekte vorgestellt, auch die Kontaktdaten der Bauträger seien angegeben gewesen.

Der Presserat stufte die Beiträge als Werbeeinschaltungen ein, eine Kennzeichnung als "Werbung", "Anzeige" oder "entgeltliche Einschaltung" sei nicht erfolgt. Damit sei gegen das Gebot, redaktionelle Beiträge von Werbung zu trennen, verstoßen worden. (red, 14.6.2019)