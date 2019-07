Rund 600.000 Liter soll das Becken aus Acryl fassen. Ein computergesteuertes System soll die Windgeschwindigkeit erfassen und dafür sorgen, dass kein Wasser in die Tiefe schwappt. Die Beheizung erfolgt über erneuerbare Energie.

Der Baustart ist für 2020 geplant. In den oberen Stockwerken des Hauses ist ein Hotel geplant. Wer den Pool ausprobieren will, könnte sich also ein Zimmer buchen und auf gleicher Höhe wie Hubschrauber ein paar Kraulzüge machen. (red, 22.6.2019)