11.05 DISKUSSION

Europastudio: "Wohin geht die EU?" Mit Paul Lendvai diskutieren Stefanie Bolzen (Die Welt), Adam Krzemiński (Polityka), Martón Gergely (HVG, Budapest), Stefan Lehne (Carnegie Europe, Brüssel).

Bis 12.00, ORF_2

16.05 MAGAZIN

Metropolis mit: Metropolenreport aus der schottischen Stadt Dundee / Fotografenlegende David Bailey: Autobiografie in Fotos. Bis 17.30, Arte

18.55 MAGAZIN

Karambolage Claire Doutriaux erzählt von einem geschichtsträchtigen Ereignis: dem Waffenstillstand zwischen Frankreich und Nazideutschland am 22. Juni 1940. Bis 19.10, Arte

20.00 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: "Idomeneo" aus der Wiener Staatsoper Der kretische König Idomeneo muss zwischen dem Wohl seines Volkes und dem Leben seines Sohnes Idamante entscheiden. Tomas Netopil dirigiert. Mit Bernhard Richter, Rachel Frenkel, Irina Lungu, Valentina Nafornita und dem Chor und Orchester der Wiener Staatsoper. Bis 23.00, ORF 3

Foto: ORF/Wiener Staatsoper/Ashley Taylor

20.15 WESTERN

Nevada Smith (USA 1965, Henry Hathaway)_Nachdem der junge Max Sand mitansehen musste, wie seine Eltern von brutalen Banditen ermordet wurden, kennt er nur noch ein Ziel: Rache. Er lässt sich zum Revolverhelden ausbilden und fahndet nach den drei Killern. In der Hauptrolle überzeugt der junge Steve McQueen. Bis 22.20, Arte

Foto: Paramount Pictures Corporation

20.15 DOKUMENTATION

Der menschliche Körper: Heranwachsen Die Mediziner Chris und Xand van Tulleken über den Auslöser unserer Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen. Teil zwei Unser Körper: Überleben folgt nächsten Sonntag. Bis 21.15, Servus TV

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Zusammenhalt gesucht – schaffen Union und SPD das noch? Gäste:_Franziska Giffey (SPD), Volker Bouffier (CDU), Wirtschaftsforscher Clemens Fuest, Dagmar Rosenfeld (Welt), Politikwissenschafter Albrecht von Lucke. Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wahlkampf-Hit Klimarettung – Wer handelt jetzt, wer redet nur? Gäste bei Claudia Reiterer dazu: Walter Rauch FPÖ), Werner Kogler (Grüne), Jürgen Schneider (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus), Katharina Rogenhofer (Fridays for Future, Sprecherin Projekt Klimavolksbegehren ) und Axel Kühner von der Greiner AG. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Use Less – Weniger ist mehr Dass der CO2-Ausstoß das Klima beständig anheizt, wissen wir. Warum ist es schädlich, wenn wir unseren Kleiderschrank nicht voll genug bekommen können? Und was soll an Hamburgern böse sein? Die Doku macht klar, wie zwei menschliche Grundbedürfnisse massive Probleme verursachen: Kleidung und Nahrung. Bis 23.55, ORF 2

Foto: ORF/DR Danish Broadcasting Corporation