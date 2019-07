Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Diese Woche hat der STANDARD darüber berichtet, dass Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zurzeit einen Termin nach dem anderen absolviert, es sich– laut ÖVP – dabei aber keineswegs um Wahlkampfauftritte handelt. Was natürlich so zu lesen ist, dass die ÖVP in Wahrheit schon längst mit dem Wahlkampf begonnen hat, dies aber in einer besonderen Form von paradoxer Kommunikation keinesfalls so benennen möchte. Ist diese Form des Gaslightings neu? Eher nicht. Schon AK-Präsident Heinz Vogler stolperte darüber, dass er die herben Verluste seiner Fraktion bei der Wahl zur Arbeiterkammer 1994 als "ganz, ganz großen Erfolg" verkaufte. Am nächsten Morgen musste er deswegen zurücktreten.

Wahlkampf und Gaslighting

Die Kommunikation von Politikern und Parteien ist latent irreführend. Schließlich wollen sie mit jedem gesprochenen Satz auch eine eigennützige Botschaft übermitteln. Man muss schon sehr genau zuhören und zwischen den Zeilen lesen, damit man das, was die Politik kommuniziert, richtig versteht. Bleibt uns nur zu hoffen, dass wir nach den Wahlen im Herbst nicht wieder eine Regierung bekommen, die so betont einvernehmlich regiert wie die Regierung Kurz I, von der sich jedoch im Nachhinein herausstellt, dass es für den Bundeskanzler „viele Situationen“ gab, in denen es ihm schwerfiel, „das alles herunterzuschlucken“. (Markus A. Gaßner, 15.6. 2019)

