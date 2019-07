Sydney – In der australischen Metropole Sydney ist erneut ein Wohnhochhaus wegen Schäden evakuiert worden. Alle 122 Wohnungen in den zehngeschoßigen Mascot Towers seien geräumt worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Zuvor waren größer werdende Risse in den Wänden im Untergeschoß entdeckt und verdächtige Bewegungen in der Gebäudestruktur wahrgenommen worden.

Rettungskommissar Adam Dewberry nannte die Evakuierung eine vorsorgliche Maßnahme, eine unmittelbare Einsturzgefahr bestehe nicht. Auch neun Wohnungen in benachbarten Gebäuden wurden evakuiert. Die Mascot Towers sind etwa zehn Jahre alt.

Ende Dezember war der neu gebaute Opal Tower in Sydneys Olympiapark geräumt worden, nachdem einige Bewohner Risse in den Wänden gesehen und verdächtige Geräusche gehört hatten. Dort dauern die Ausbesserungsarbeiten noch an. (APA, 15.6.2019)