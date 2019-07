19.40 REPORTAGE

Re: Russlands Cowboys – Wilder Westen im Osten Im Frühjahr treiben russische Cowboys in Suprjagino mehr als 500.000 Black-Angus-Rinder vor sich her – eine der größten Herden weltweit. Die Brüder Alexander und Wiktor Linnik führen Russland seit neun Jahren ins Steak-Zeitalter – ausgebildet von US-Cowboys. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag Donauinsel Mit der Neu produktion Gesundheitscheck im Freibad (20.15 Uhr) und Dokus Der Donauinsel-Check" (21.05 Uhr), Die alte Donau –

Wiener Wässer (21.55 Uhr) und Leben in der Urlaubshölle – Zerstört der Tourismus unser Land? (ab 22.45 Uhr). Bis 23.20, ORF 3

20.15 GROSSE_TRÄUME

Die letzte Vorstellung (The Last Picture Show, USA 1971, Peter Bogdanovich) Regisseur Bogdanovich skizziert in diesem Schwarz-Weiß-Film das Leben einer jungen Schülergruppe, die im isolierten, kulturell wie ökonomisch absterbenden Westen von Texas lebt. Das Coming-of-Age-Drama spielt in den 1950er-Jahren und erzählt die Geschichte großer Träume in einer kleinen Stadt. Ein Schlüsselwerk des US-amerikanischen New Hollywood der 1970er-Jahre. Bis 22.15, Arte

Foto: Columbia Pictures/R. Surtees

20.15 DOKUMENTATION

Yosemite – Mythos aus Granit Das Yosemite Valley gilt als einer der schönsten Nationalparks der USA und zugleich als abso lutes Mekka des Felskletterns. Der Tiroler Kletterfotograf Heinz Zak über das "Valley" und seine Geschichte. Bis 21.15, Servus TV

21.10 MAGAZIN

Thema Hitzealarm: Wie den Kollaps verhindern? / Odyssee durch Europa: Afghanen zwischen Asyl und Abschiebung / Michael Schottenberg – Schauspieler, Regisseur und "Dancing Star". Bis 22.00, ORF 2

22.25 REPORTAGE

Das Ende von Eden Noch immer gibt es Menschen, die ohne jeden Kontakt zur Zivilisation im Amazonasgebiet leben. 2014 wurden Bilder von jungen Männern des Sapanahua-Stammes im Internet verbreitet, die nun erstmals Kontakt zur Außenwelt suchten und aus den Tiefen des Regenwalds fliehen wollten. Die Dokumentation fragt nach deren Gründen. Bis 23.50, 3sat

Foto: 3sat, ard

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Wer steckt hinter dem Brand von Notre-Dame, plant die EU eine Islamisierung Europas, und wer sind die wahren Drahtzieher im Ibiza-Skandal? Die aktuellen Weltgeschehnisse bieten viel Stoff für Verschwörungstheorien aller Art. "Nichts ist, wie es scheint", erklärt Experte Michael Butter. Außerdem: Brasiliens Künstler erleben durch den rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro Repressalien. Caetano Veloso über die neue Welle aus Angst und Hass. Thema ist auch die heimische Kulturpolitik. Herrscht mit der neuen Expertenregierung Stillstand, was wurde umgesetzt und was bleibt offen? 23.30, ORF 2