'Zum Auftakt dieses "Tatorts", der gleichermaßen aufklärend wie aufwühlend sein will, gibt es ein paar harte Treffer. Danach gerät die Handlung unter dem großen Anspruch ins Trudeln: Dass die Boxer-Mafia ihr größtes Talent kurz vor dem angepeilten wichtigen EM-Kampf mit kaputten Knochen und ohne Wasser in einen Keller schließt, mutet genauso aberwitzig an wie die gewagte Lösungsstrategie, auf die sich die Ermittler Ritschard (Delia Mayer) und Flückiger (Stefan Gubser) einlassen", urteilt Christian Buß im "Spiegel". Dieser "Tatort" komme derart konstruiert daher, "dass die Glaubwürdigkeit schnell auf die Matte geht".