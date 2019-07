"Ich spiele mit dem Klischee"

Eva-Maria Kienzl studiert Informatik

Kommunikation und Informatik sind einander ähnlicher, als man denkt, findet Eva-Maria Kienzl. Der 25-Jährigen gefällt beides. "IT ist eigentlich nichts anderes, als eine neue Sprache zu lernen", sagt die Steirerin. Sie hat nach der Matura Journalismus und Public Relations studiert und im Herbst des Vorjahres Mobile Software Development inskribiert. Das Studium wird von der FH Joanneum angeboten und ist eine Kooperation mit der FH Campus 02 und der Technischen Uni Graz.

In ihrem ursprünglichen Metier, der Pressearbeit, hat Kienzl schon Berufserfahrung sammeln können: Sie arbeitet seit vier Jahren in der Kommunikationsabteilung ihrer Fachhochschule. Sie schreibt in Pressemeldungen über Projekte, die an der Hochschule stattfinden, oder telefoniert mit Journalistinnen und Journalisten. "Ich finde Kommunikation super spannend, habe aber gemerkt, dass ich noch etwas Technisches machen will", sagt die junge Frau. "Wie Computer funktionieren und wie man sie für seine Zwecke nutzen kann, interessiert mich."

Im Sommer wird sie von der Kommunikations- in die IT-Abteilung der Fachhochschule wechseln. Neues zu lernen sei ihr Antrieb. "Und das ist wieder einmal etwas ganz Neues."

Frauen sind in Informatikstudien generell unterrepräsentiert. Ihr Anteil beträgt in Österreich gerade einmal 14 Prozent, zeigen Daten des Statistikamts Eurostat. Wie Kienzl reagiert, wenn ihr jemand mit Vorurteilen kommt? "Ich spiele mit dem Klischee." In ihrem Studium ist immerhin rund ein Drittel der Studierenden weiblich. Sie findet, es könnten ruhig noch mehr sein, denn Informatik sei keine Männersache. "Wenn sich die Geschichte anschaut, war IT durchaus ein weibliches Feld. Und ich denke, das könnte es auch wieder werden, wenn man den Kommunikationsaspekt stärker betont." (lib)