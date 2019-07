Im Krankenhaus Nord läuft noch nicht alles rund. Foto: APA/Techt

Wien – In der Wiener Klinik Floridsdorf – die bis vor kurzem unter dem Namen Krankenhaus Nord firmierte – hat ein Wasseraustritt am Wochenende für Beeinträchtigungen gesorgt. Wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag mitteilte, war ein defektes Ventil in einer Endoskopiewaschanlage Ursache für den Schaden. Betroffen war vor allem ein darunter liegender Trakt.

Dort, in einem laut Rathaus nicht medizinisch genutzten Gangbereich vor dem Schockraum, drang Wasser durch die Decke. Aktuell sei der Bereich bereits getrocknet, hieß es. Zum Schockraum gebe es vorübergehend einen alternativen Zugang. Deutlich freudiger gestaltete sich ein anderes Ereignis am Wochenende. In dem Großspital wurde das erste Kind – ein Mädchen – geboren.

Kritik von der Opposition

Mit Kritik und Hohn reagierte die Opposition auf den Sturzbach. Möglicherweise werde die SPÖ wohl bald erklären, dass der Wasserfall eigentlich gewollt sei und der Abkühlung der Patienten diene, mutmaßte der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher Wolfgang Seidl. "Das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Nun kommen immer mehr Baumängel durch die Fehlplanungen ans Tageslicht", verwies auch ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in einer Aussendung auf die wenig prestigeträchtige Baugeschichte des Hauses. (APA, 17.6.2019)