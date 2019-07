War 24 Jahre lang Sprecher der "Tagesschau": Wilhelm Wieben. Foto: APA/dpa/Markus Beck

Hamburg – Wilhelm Wieben, Schauspieler, Autor und 25 Jahre lang Sprecher der bekanntesten deutschen Nachrichtensendung "Die Tagesschau", ist am Donnerstag im Alter von 84 Jahren verstorben. 1935 in Hennstedt, Schleswig-Holstein geboren, absolvierte Wieben erst eine Verwaltungslehre und danach eine Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule für Schauspiel in Berlin.

Als Off-Sprecher fand er seinen Weg in die "Tagesschau"-Redaktion, wo er schließlich 1974 Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe wurde. 1998 beendete Wieben seine letzte "Tagesschau" sachlich und ohne großes Aufsehen mit den Worten: "Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen." (red, 17.6.2019)