Noch nie in der Zweiten Republik hat ein Spitzenpolitiker so demonstrativ die Nähe zur Releigion gesucht wie Sebastian Kurz. Ist das einfach nur irgendwie passiert oder geschah es doch im Rahmen streng choreographierter Message Control?

Vielleicht wird der vergangene Sonntag mit dem Auftritt von Altkanzler Sebastian Kurz beim Kongress der Awakening-Bewegung von künftigen Historikern als größerer Einschnitt in die österreichische Politik beschrieben als der "Besoffene Freitag" rund um Heinz-Christian Straches Ibiza-Gate. Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik betont ein Spitzenpolitiker ostentativ seine Nähe zur Religion. Interessanterweise war das Segensgebet für Sebastian Kurz weder durch einen Vertreter der in Österreich mitgliederstarken Religionsgemeinschaften gesprochen, noch durch einen historisch verankerten. Das könnte man auch als besondere Weltoffenheit interpretieren. Doch erinnert einfach zu vieles an anglikanische Gefühlsduselei. Das gilt besonders für jenen Augenblick, als Sebastian Kurz nach dem Segensgebet die rechte Hand aufs Herz legt.

Kommt als nächstes die Amtseinführung mit dem Eid auf die Bibel

Was können wir aus dem vergangenen Sonntag lernen? Dass die ÖVP gar nichts mit russischen Oligarchen zu tun hat? Dafür eignet sich nichts besser als nach bewährter Kalter-Krieg-Logik die Nähe zu Amerika zu betonen? Dass sich Sebastian Kurz bei seinen zwanglosen Besuchsrunden im Nichtwahlkampf einfach nur verlaufen hat? Oder zeigt uns der vergangene Sonntag einfach nur, dass die Parteistrategen der ÖVP einfach keinen Plan haben und dass nur noch der Segen von ganz, ganz oben weiterhelfen kann. Was passiert eigentlich, wenn das Segensgebet wirkt. Wenn der irgendwann viel später in diesem Jahr einsetzende Wahlkampf für die ÖVP so erfolgreich ist, dass Sebastian wieder Kanzler wird? Wird er dann bei seiner Amtseinführung einen Eid auf die Bibel ablegen? Das allerdings wäre das Ende der Trennung von Kirche und Staat. (Markus A. Gaßner, 18.6.2019)

