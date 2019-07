Der in der 2. Fußball-Liga engagierte SV Horn hat sich von Trainer Kurt Jusits getrennt. Wie die Waldviertler am Montagabend bekannt gaben, wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der in der Winterpause in Horn gekommene Jusits hatte seinen Vertrag erst vor wenigen Wochen verlängert. Der Verein beendete die vergangene Saison in der 16er-Liga nur auf Rang 15.

"Es fiel uns schwer, diesen Schritt zu setzen. Nach einer längeren internen Diskussion haben wir uns jedoch für ein Ende unserer Zusammenarbeit entschlossen. Kurt Jusits hat im Frühjahr ausgezeichnete Arbeit geleistet, wir sind aber trotzdem nur Vorletzter der abgelaufenen Meisterschaft geworden", meinte Horns sportlicher Leiter Reinhard Vyhnalek in einer Aussendung des Clubs. Horn hielt die Klasse, da Wacker Innsbrucks Amateure die Liga verlassen mussten bzw. es aus der Regionalliga Ost keinen Aufsteiger gab. (APA, 17.6.2019)