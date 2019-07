Gemeinsamer Urlaub, Zeit bei den Großeltern oder Stress, weil so viel freie Zeit ist: Wie schaut Ihr Sommer aus?

Sommer, Sonne und oft Freizeitstress. Wie schaut Ihr Sommer aus? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/Dmitry Berkut

Viel Freizeit für die Kindern und nicht ausreichend Urlaub für Eltern – das kann die Sommermonate zu einer richtigen Herausforderung werden lassen. Während sich die Kinder auf die lang ersehnten Ferien freuen, bedeutet die Sicherstellung der Betreuung für viele Eltern Stress. Viele Eltern setzen dabei auf die Hilfe von Großeltern. Die Großeltern der Kinder von Userin "juliaaa" haben sich sogar freiwillig angeboten:

Aber nicht alle Familien können auf die Hilfe von Großeltern zurückgreifen. Dann können Feriencamps hilfreich sein. Allerdings braucht es dafür eine gute und rechtzeitige Planung, denn die Plätze sind begehrt und schnell weg – und obendrein oft auch recht kostspielig. Und manche Eltern können sich das mit einem Ferienlager noch gar nicht richtig vorstellen, wie dieser Poster:

Gemeinsamer Urlaub: Entspannung oder Stress?

Und schließlich gibt es noch den gemeinsamen Urlaub. So manche Familien verbringen diese Zeit gerne zu Hause mit gelegentlichen Ausflügen und Badespaß. Andere schwören auf den Campingurlaub, weil sich auf den diversen Plätzen immer viele Kinder zum Spielen zusammenfinden, was sowohl für Eltern wie auch Kinder eine perfekte Kombination von Erholung und Spaß bedeutet. Wieder andere zieht es in ferne Länder, um dort gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Welche Urlaubsart hat sich für Ihre Familie bewährt?

Wie verbringen Sie den Sommer?

Sind die Kinder bei den Großeltern, in einem Feriencamp oder teilen Sie sich mit Ihrem Partner oder Partnerin die Betreuung? Wie und wo verbringen Sie gemeinsam Urlaub? Erzählen Sie im Forum über Ihre Sommerpläne! (wohl, 19.6.2019)