Der Mann hat das tatsächlich so gesagt. Vor über 400 geladenen Gästen. Er stand auf der Bühne und referierte über die Unternehmensgeschichte. Und als er zu den harten Zeiten kam, kam tatsächlich dieser Satz. Wörtlich: "Sometimes you have to bite into the sour apple." Erstaunlicherweise erstarrten nur ich und meine Kollegen aus der Kommunikationsabteilung zu Salzsäulen.

Die regulären, geladenen Zuhörer zuckten mit keiner Miene. Vielleicht lag das ja daran, dass der Mann vorn der CEO eines Internationalen Konzerns war. Privatjet und so … Damals, vor etlichen Jahren und in einem anderen Leben, war er mein Chef. Outsourcen konnte er wie kein Zweiter. Auch das Schämen. Ich kannte den Begriff "Fremdschämen" damals noch nicht – aber ich lernte es hier und jetzt: "Sometimes you have to bite into the sour apple." Den Satz werde ich seither nicht mehr los. Und manchmal passt er ja sogar.