Die Bawag zeigt Jö-Mitgliedern ihren Punktestand in der Klar-App an. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Seit Anfang des Monats ist der Jö Bonusclub in der Bawag PSK Online-Banking-App integriert. Die Kooperation der Bank und des Bonuspunkte-Programms hatte nach dem Start von Jö für Verunsicherung unter Kunden gesorgt.

Punktestand abrufen

In der Klar-App der Bawag können Kunden nun den Punktestand ihrer Jö-Karte ablesen. Mit Jö werden bei Einkäufen in verschiedenen Geschäften Punkte gesammelt, die gegen Rabatte eingetauscht werden können. So hat die bisherigen Kundenkarten von Billa, Bipa, Merkur und anderen Händlern ersetzt.

Daten- und Konsumentenschützer kritisieren, dass mit Jö umfassend Daten gesammelt und zu Kundenprofilen zusammengeführt werden. Diese werden – sofern der Nutzer einwilligt – für personalisiertes Marketing weiterverarbeitet. Jö-Mitglieder, die mit ihrer Bawag-Bankkarte bezahlen erhalten zusätzliche Bonuspunkte auf den Einkaufswert. Zudem können sie mit ihrem gesammelten Punkten für soziale Projekte spenden. Nach Angaben der Bank hat der Jö Bonusclub jedoch keine Einsicht auf die Kontoaktivitäten.

Bisher ist die Bawag die einzige Bank, die mit Jö zusammenarbeitet und den Punktestand in ihrer App anzeigt. (red, 18.6.2019)