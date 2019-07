Der Sommer ist da – und in vielen Wohnungen klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Abhilfe kann Übernachten im Freien schaffen. Haben Sie es schon ausprobiert?

Manche fliehen vor der Sommerhitze auf den Balkon – und finden auch dort keine Ruhe. Foto: http://www.istockphoto.com/Arina_Bogachyova

Im heurigen Sommer dürften zahlreiche Hitzerekorde gebrochen werden – auch in vielen Wohnungen: Dort ächzen viele Menschen heute schon unter 30 Grad oder mehr und sehnen sich nach Abkühlung. Viele schlafen schlecht, wenn es in der Wohnung zu heiß ist.

Abhilfe kann der temporäre Umzug auf den Balkon oder in den Garten schaffen: Mutige schlagen dort in der Nacht ihr Schlaflager auf – und schwärmen am nächsten Tag von der angenehmen Brise, dem Sternenhimmel und der nächtlichen Stille.

Allerdings hat das Schlafen auf dem Balkon auch seine Nachteile. An Ausschlafen ist dort beispielsweise nicht zu denken. Die meisten wachen auf dem Balkon frühmorgens mit dem Sonnenaufgang auf. Andere klagen über Gelsen oder anderes Getier, das sie wachhält. Auch ein plötzlicher Wetterumschwung kann die geruhsame Nacht auf dem Balkon beenden. Ein User klagte unter einem Artikel im Vorjahr auch über Autolärm, der ihm den Schlaf raubte.

Ein anderer User hielt es nur einige Stunden auf dem Balkon aus:

Haben Sie Tipps?

Haben Sie einen Balkon oder einen Garten – und was sind Ihre Erfahrungen mit dem Schlafen unter freiem Himmel? Haben Sie Tipps für Menschen, die es einmal ausprobieren wollen? Ist es in Ihrer Wohnung schon nach den ersten Hitzetagen unerträglich heiß, oder haben Sie Tricks, mit denen es in der Wohnung ein wenig angenehmer bleibt? (red, 19.6.2019)