Und dann ist man fertig mit der Schule, von einem Tag auf den anderen. Zwölf Jahre hat es mindestens gedauert, doch alles hat – zum Glück – ein Ende. Und nach der Matura ist bei den meisten vor der Maturareise. Wohin es gehen soll, das ist die Frage, die die jungen Erwachsenen in dieser Lebensphase seit vielen Jahren schon beschäftigt. Ging es früher auf den kroatischen Campingplatz oder in Ferienapartments auf Gran Canaria oder Samos, stehen bei Jugendlichen mittlerweile rundum organisierte Maturareisen von Xjam oder Summersplash hoch im Kurs, bei denen jeweils tausende Maturanten zum ausgelassenen Feiern bei Sonne und Meer zusammenkommen. Ziemlich nachdenklich stimmt wohl den einen oder die eine die Tatsache, dass der erste Summersplash nun auch schon 20 Jahre her ist, also mehr Jahre her, als man selbst bei Antritt der Reise zählte.

Wie lange es auch schon her sein mag, die Maturareise vergisst man nicht – ausgenommen vielleicht die Stunden, die durch einen Filmriss für immer geschwärzt sind. Ist es doch für einige immer noch die erste Reise ohne Eltern und auf jeden Fall die erste mit abgeschlossener Schulbildung in der Tasche. Ein Kapitel geht zu Ende, ein neues beginnt, dazwischen liegt die Maturareise.

Wie haben Sie Ihre Maturareise verbracht?

Wohin ging die Reise? Mit welchen skurrilen Geschichten können Sie aufwarten? Wie war Ihre Maturareise im Vergleich zu der Ihrer Kinder? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Geschichten im Forum! (aan, 24.6.2019)