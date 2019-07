Wien – Wie mächtig sind Burschenschaften und katholische CV-Verbindungen? Dieser Frage widmen sich Gregor Stuhlpfarrer und Robert Wiesner in ihrer Doku "Männer, Macht und Mensuren" für die ORF-Reihe "Menschen & Mächte". Eine Ausstrahlung sei wie berichtet ursprünglich zum WKR-Ball im Jänner geplant gewesen, DER STANDARD berichtete im März nach einer Recherche der "Salzburger Nachrichten". Eine Ausstrahlung ließ aber auf sich warten, der ORF verneinte damals politischen Druck. Jetzt wurde ein Termin gefunden, die Doku wird am 10. Juli um 22.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen von "Menschen & Mächte" ausgestrahlt, bestätigt der ORF einen "TV-Media"-Bericht.

Der Film erklärt Herkunft und Ideologie von katholischen CV-Verbindungen und nationalen Burschenschaften. Stuhlpfarrer und Wiesner porträtieren einzelne Organisationen und ihre Bedeutung in der österreichischen Wertewelt.

Zurückverfolgt wird etwa, wie der jüngste Aufstieg der Burschenschaften mit dem Bruch in der FPÖ und der Trennung zwischen Jörg Haider und Heinz-Christian Strache zusammenhängt. Wiesner beobachtet in der Szene einen "Einfluss der Verbindungen, der nicht zu unterschätzen ist". (red, 18.6.2019)