Trainer Valerien Ismael und Emanuel Pogatetz beim Trainingsauftakt. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Pasching – Der LASK hat am Dienstag die erste Raseneinheit unter dem neuen Trainer Valerien Ismael bestritten. Nachdem die Linzer am Montag ihre Leistungstests absolviert hatten, bat der Franzose die Mannschaft in Pasching erstmals auf den grünen Rasen. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Valentino Müller, David Schnegg und Thomas Sabitzer.

Der weiter von Salzburg ausgeliehene Samuel Tetteh war ebenso mit von der Partie wie der vergangene Saison an Altach verliehene Felix Luckeneder. Wie es mit dem Verteidiger weitergeht, sollen die nächsten Wochen zeigen. Es fehlten der am Rücken angeschlagene Marko Raguz sowie die U21-Teamspieler Maximilian Ullmann und Alexander Schlager, die bei der EM in Italien weilen.

LASK in der Champions-League-Qualifikation

Das Betreuerteam ist seit Dienstag komplett. Mit Philip Großalber wurde ein neuer Tormanntrainer geholt. Der 29-Jährige arbeitete in den vergangenen vier Jahren bei Vorwärts Steyr und betreute auch das U16-Nationalteam. Die beiden Assistenten von Ismael sind Daniel Nister und Andreas Wieland, als Athletiktrainer wurde Denny Krcmarek verpflichtet.

Außerdem wurde der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler Daniel Jelisic von Bayern München II geholt. Jelisic (Vertrag bis 2022) soll als Kooperationsspieler bei den FC Juniors OÖ in der zweiten Liga spielen.

Nach Platz zwei in der abgelaufenen Saison steigt der LASK in der Champions-League-Qualifikation in der dritten Runde ein. Spieltermine sind der 6./7. bzw. 13. August. Selbst bei einer Niederlage ist den Linzern zumindest die Europa-League-Gruppenphase sicher. (APA, 18.6.2019)