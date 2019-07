Schon im vergangenen Herbst haben die Wiener Linien zusammen mit dem Stylisten Roman Globan vom Wiener Vintage-Shop "peng!" eine Modekollektion herausgebracht, nun geht man in die Verlängerung. Gemeinsam mit den beiden gebürtigen Grazerinnen Maria Neffe und Veronika Bäck vom Label Miyagi sind zwei Stücke für den Sommer an Kaiserwasser oder im Gänsehäufel entstanden: ein dunkelblauer Badeanzug (mit weißem Schriftzug in der Hüfte) und weiße Retro-Badeshorts (mit Wiener Linien-Logo am Saum).

Baden gehen am Kaiserwasser: Dunkelblauer Badeanzug, weiße Shorts Christoph Liebentritt

Die Stücke funktionieren offensichtlich auch in den Öffis. Foto: Christoph Liebentritt

Das Unternehmen Miyagi hat sich auf nachhaltig produzierte Unterwäsche und Sportswear spezialisiert. Auch die limitierte Bademodenkollektion, die in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien und "peng!" entstanden ist, wurde aus Materialüberschüssen und unverkäuflicher Ware hergestellt. Sie ist ab 5. Juli online bei den Wiener Linien und im Remise Shop des Unternehmens im dritten Wiener Gemeindebezirk erhältlich. (red, 18.6.2019)





