Maudo Jarjue sitzt schon in der Generali Arena. Foto: FK Austria

Wien – Austria Wien hat am Dienstag einen Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga bekanntgegeben. Der 21-jährige Innenverteidiger Maudo Jarjue aus Guinea-Bissau spielte zuletzt beim Dritten in Aserbaidschan, FK Sabail. Jarjue sei ein "hoffnungsvoller Spieler, der alle Anlagen für das moderne Innenverteidiger-Spiel mitbringt und top-entwickelbar ist", sagte Trainer Christian Ilzer.

Rechtsverteidiger Michael Blauensteiner wurde indes erneut verliehen. Der 24-Jährige wechselt der für eine Saison zu OSK Sepsi in die erste rumänische Liga. Blauensteiner war bereits in der abgelaufenen Saison leihweise für Hartberg tätig. Die Austria holte im Sommer bereits Stephan Zwierschitz als weiteren Rechtsverteidiger neben Florian Klein.

Die Verpflichtung des niederländischen Linksverteidigers Caner Cavlan wurde als fix vermeldet. Der 27-Jährige wechselt vom FC Emmen aus der Ehrendivision nach Wien, beim Fußball-Bundesligisten erhielt er einen Vertrag bis 2022. Cavlans Vertrag bei Emmen, das den Wechsel bereits vor knapp zwei Wochen vermeldet hatte, war mit Saisonende ausgelaufen.

Wie die Wiener weiter bekannt gaben, werden die zuletzt verliehenen Tarkan Serbest und Kevin Friesenbichler gemeinsam mit der Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag mit den Leistungstests in die Vorbereitung einsteigen. Christoph Monschein zog sich bei einem Unfall im Sommerurlaub indes einen Riss der Beugesehne in der Hand zu. Der Stürmer wurde bereits operiert, wird aber zunächst individuell mit einer Reha-Gruppe trainieren. Verletzt fehlt derzeit auch Verteidiger Christian Schoissengeyr. (APA, 18.6.2019)