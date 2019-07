Am Donnerstag startet das Donauinselfest, Europas größtes Open-Air-Festival. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Am Freitag startet in Wien das Donauinselfest. Bis Sonntag finden zahlreiche Konzerte statt – darunter Seiler&Speer, Mando Diao und Tocotronic. Wie schon in den vergangenen zwei Jahren können Besucher an einigen Ständen bargeldlos bezahlen. 2019 wurde diese Möglichkeit weiter ausgebaut.

An 40 Ständen

Dieses Jahr gibt es bereits 40 Akzeptanzstellen auf dem Gelände im Bereich der Wien Energie/Radio Wien/Hitradio Ö3 Festbühne sowie der Spark7/Kronehit Electronic Music Bühne. Besucher können mittels NFC-Terminals bezahlen. Wie auch im Handel entfällt bis zu einem Betrag von 25 Euro die Eingabe eines Pin-Codes. (red, 18.6.2019)