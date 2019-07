Cannes/Wien – Die rührige Weihnachtsgeschichte rund um den stacheligen Igel Henry holte beim Werbefestival in Cannes Dienstagabend den ersten Löwen 2019 für Österreich. Die Kampagne für die Erste Bank von Jung von Matt/Donau wurde in der Kategorie Film Craft mit Bronze ausgezeichnet.

Ads of Brands

"Das erste Mal in Cannes zu gewinnen ist für uns in der Erste Group natürlich eine besondere Auszeichnung. Umso mehr, weil wir als zentraleuropäische Marke damit in einer Liga mit weltweiten Brands wie Apple und Nike mitspielen. Unser Dank und Respekt gilt den Kreativen, die an diesem wunderbaren Film mitgearbeitet haben", sagt Martin Radjaby-Rasset, er ist zuständig für Markenentwicklung bei der Erste Group.

In der Kategorie Film Craft nominiert war auch die "Unstoppable"-Kampagne, ebenfalls von Jung von Matt für die Erste Bank. Für diese Einreichung blieb es bei einem Platz auf der Shortlist.

Wild auf Gold, Silber, Bronze

Die Wiener Agentur Wild war wie berichtet für die Kampagne ""Expensify Th!$" in mehreren Kategorien nominiert, die sie gemeinsam mit der New Yorker Agentur John & Hannes für die Buchhaltungs- bzw. Ausgabenmanagement-App "Expensify" umgesetzt hat. Diese Kampagne wurde Dienstagabend in den Kategorien Film Craft und Entertainment Lions for Music Winners mit Gold ausgezeichnet, bei Digital Craft versilbert, in der Kategorie Entertainment holte sie zweimal Bronze, siehe Gewinnerlisten links.

Expensify

Diese Löwen zählen für die Einreicheragentur John & Hannes und werden daher in Länderranking der USA zugeordnet. Nominiert ist die "Expensify"-Kampagne auch zweimal in der Kategorie Direct, die Direct-Gewinner werden Mittwochabend in Cannes bekanntgegeben.

Grand Prix-Gewinner

Den Grand Prix bei Film Craft holte die "New York Times" und die Agentur Droga 5 für die "Final Cut"-Kampagne. Diese Arbeit macht in raschen Bilder klar, was für die "New York Times" etwa Furchtlosigkeit, Beharrlichkeit, Mut im Journalismus bedeuten.

Grand Prix bei Film Craft: Droga5 für "New York Times"

The New York Times

Der Grand Prix bei Digital Craft geht dieses Jahr nach Dänemark. Gewonnen hat das Bekleidungsunternehmen Carlings mit dem digitalen Kleiderprojekt "Address the Future", das gemeinsam mit Virtue in Kopenhagen realisiert wurde.

Carlings Official

Am Dienstagabend wurden auch die Gewinner in den Kategorien "Industrial Craft Lions" und "Entertainment Lions for Sport" veröffentlicht, hier waren keine heimischen Einreichungen auf den Shortlists vertreten. Den Grand Prix bei "Industrial Craft" holte sich Nike mit der "Just do it – HQ At the Church"-Kampagne von Momentum New York/Toronto.

Foto: canneslions

Der Hauptpreis bei "Entertainment Lion for Sport" ging wie schon bei Outdoor in die USA an die "Dream Crazy"-Kampagne mit Colin Kaepernick.

In der Kategorie "Entertainment Lions for Music Winners" vergab die Jury zwei Grand Prix. einer davon ging in die USA an Childish Gambino mit "This is America", Agentur: Doomsday Enterteinment, Los Angeles.

ChildishGambinoVEVO

Der zweite Hauptpreis ging nach Brasilien für "Bluesman" von Baco Exu do Blues, Agentur: Akqa, Sao Paulo.

BACO EXU DO BLUES

(red, 18.6.2019)