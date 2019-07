9.05 MATINEE

Gershwin, der amerikanische Klassiker (F 2018, J. F. Thibault) Seinem Genie verdanken sich Rhapsody in Blue, Ein Amerikaner in Paris oder die Oper Porgy & Bess. Die Doku zeigt den US-amerikanischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten als Mann der Widersprüche. Bis 10.00, ORF 2

Komponist und Pianist George Gershwin (Mitte) bei der Arbeit mit seinem textenden Bruder Ira (links) und dem Theaterautor Guy Bolton (rechts). Als Mann der Widersprüche wird er in "Gershwin, der amerikanische Klassiker" porträtiert – ORF 2, 9.05 Uhr.

Foto: ORF / Illégitime défense / Picture Alliance

16.45 MAGAZIN

Xenius: Gefängnis – Wie Resozialisierung gut funktionieren kann Lokalaugenschein in einem Gefängnis in Bielefeld, in dem das Prinzip des offenen Vollzugs gilt. Bis 17.10, Arte

18.05 KULINARIK

Aufgetischt: Das Thaytal Das nördliche Waldviertel als Oase und Experimentierfeld für kulinarische Köstlichkeiten. Bis 19.00, ORF 2

20.15 AGENTENFILM

James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag (Die Another Day, GB/USA 2002, Lee Tamahori) Halle Berry entsteigt den Fluten wie einst Ursula Andress. Vierter und letzter Einsatz von Pierce Brosnan als James Bond. Bis 22.55, Vox

21.05 SCHÖNBRUNN

Sommernachtskonzert Die Wiener Philharmoniker laden wieder in den Schönbrunner Schlosspark, zum zweiten Mal unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Ihr Debüt gibt die chinesische Pianistin Yuja Wang. Bis 22.50, ORF 2

22.00 SPORTDRAMA

Die Kunst zu gewinnen – Moneyball (Moneyball, USA 2011, Bennett Miller) Wie mit einem Minibudget ein formidables Baseballteam auf die Beine stellen? Gewitztes Sportdrama mit Brad Pitt als Ex-Baseballprofi, der gegen alle Widerstände an einer Idee festhält. Es zahlt sich aus. Bis 0.15, Servus TV

23.20 THRILLER

Beim Sterben ist jeder der Erste (Deliverance, USA 1972, John Boorman) Die Kanufahrt von vier Großstädtern auf einem entlegenen Fluss in den Appalachen eskaliert in zunehmender Gewalt gegenüber den Einheimischen. Burt Reynolds schaffte mit John Boormans zivilisationskritischem Abenteuerfilm den Durchbruch, ein "Banjo-Duell" wurde zum Hit. Bis 1.25, Kabel eins

"Duelling Banjos" in "Beim Sterben ist jeder der Erste" ("Deliverance"). Z-1's World Of Wonders

23.45 DRAMA

A Touch of Sin (Tian zhu ding, CHN/J/F 2013), Jia Zhangke) Ein Fabrikarbeiter zieht von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, ein Minenarbeiter rebelliert gegen die Dorfoberen, ein Wanderarbeiter verschafft sich auf seine Weise Geld, eine Saunarezeptionistin setzt sich gegen Männer zur Wehr: vier Menschen und vier Geschichten, die in Jia Zhangkes Drama ein realistisches Bild des modernen China ergeben. Bis 1.50, RBB

2.00 DOKUMENTATION

Donauspital (A 2012, Nikolaus Geyrhalter) Ein Spital als ausgeklügelter Setzkasten: Die täglichen Routinen und Arbeitsweisen des Wiener Donauspitals SMZ Ost rückte Nikolaus Geyrhalter in den Mittelpunkt seines Films und schuf damit ein aufschlussreichen Institutionenporträt. Bis 3.15, Arte

Trailer zu "Donauspital". Geyrhalterfilm