Ich würde jetzt gern über schier Unglaubliches schreiben. Leider handelt es sich dabei um eine so brisante Angelegenheit, dass ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen kann, worum es geht. Da ich meinen Blog jedoch gewissenhaft betreibe, schreibe ich es trotzdem. Sie können mir glauben, dass das stimmt. Echt. Schließlich gibt es noch jemanden, der darüber Bescheid weiß. Aber dessen Namen darf ich kann Ihnen nicht nennen. Sie können sich jetzt jeder für sich selbst aussuchen, warum - a) der Mitwisser könnte gefährdet werden, b) ein – noch nicht genannter - Dritter käme dabei zu Schaden oder c) ich binde ihnen einfach einen Bären auf.

Der E-Mail Skandal nach dem Segensgebet

So oder so ähnlich kommt es einem vor, als die ÖVP gestern, Montag, zu einer Pressekonferenz über kompromittierende E-Mails lädt, die in Zusammenhang mit dem Ibiza-Skandal in Umlauf sind. Allein - nach der Pressekonferenz wissen wir weder, worum es dabei geht, noch – abgesehen von einer Ausnahme – wer aller wem geschrieben hat. Auf alle Fälle war der Montagvormittag für die österreichischen Journalisten mit einem Schlag verplant. Und es handelt sich auch nur einen dummen Zufall, dass besagte Pressekonferenz just einen Tag nach dem von der (Netz-)Öffentlichkeit mit großem Befremden aufgenommen Segensgebet für VP-Parteiobmann Sebastian Kurz angesetzt war.

Die Wanzen im Büro des Vizekanzlers

Darauf verstand sich schon Heinz-Christian Strache Anfang vergangenen Jahres. Gerade als die Affäre um die Nazilieder-singende Burschenschaft Germania an Fahrt aufnimmt, lässt der damalige FP-Vizekanzler die Öffentlichkeit wissen, dass sein Büro „verwanzt“ worden sei. Dabei waren die „Wanzen“ schon Anfang Januar entdeckt worden. Und nein, dabei handelte es sich nicht um einen heimlichen Lauschangriff der SPÖ, deren Kulturminister bis kurz zuvor in besagtem Büro arbeitete, sondern nur um eine alte Anlage zur Sprachübertragung aus dem Parlament.

Der unkonzentrierte und leicht vergessliche Wähler

Man fragt sich immer öfters, was die Parteien von ihren Wählern halten. Im Grunde unterstellen sie ihm die Konzentrationsfähigkeit eines Kindes und ein Kurzzeitgedächtnis mit einer Reichweite grob einem Tag. Es mag der ÖVP gestern durchaus gelungen sein, vom wenig goutieren Segensgebet für Altkanzler Sebastian Kurz am Vortag abgelenkt zu haben. Ob sie damit ihre Glaubwürdigkeit beim Wähler signifikant erhöht hat, steht auf einem anderen Blatt. (Markus A. Gaßner, 19. Juni 2019)

