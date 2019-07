Was passiert, bevor eine Welle bricht? Dieser Frage widmete sich Danny Sepkowksi im vergangenen Jahr. An diesem Tag habe er beschlossen, den Sonnenuntergang auf der Ostseite von Oahu, Hawaii, zu fotografieren. Dabei gelang ihm dieses Foto: "Ich musste in meinen Sucher schauen, während diese Welle brach. Keine leichte Aufgabe, wenn eine Welle dich zermalmen will." Platz 2 in der Kategorie "Natur".