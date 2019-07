3. ANA All Nippon Airways

Die Bronzemedaille geht an ANA All Nippon Airways, die größte Fluggesellschaft Japans. ANA wurde 1952 gegründet und fliegt rund 80 internationale und über 110 inländische Strecken an. ANA ist seit 1999 Mitglied der Star Alliance. Das Vielfliegerprogramm ANA Mileage Club hat mehr als 29 Millionen Mitglieder. ANA war der Erstkunde und hat in seiner Flotte die meisten Boeing 787.