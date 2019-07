Die Investmentgesellschaft der Autodynastie Peugeot, FFP, steigt bei René Benkos Signa Prime Selection ein. Darin sind quasi die Gustostückerln des Immobilienimperiums gebündelt, darunter das Goldene Quartier in Wien, die Postsparkasse und das KaDeWe in Berlin. Die Gebrüder Peugeot erwerben um 186 Millionen Euro fünf Prozent der österreichischen Immobiliengesellschaft, teilte FFP am Mittwoch mit. Insgesamt umfasst die Signa Prime Selection Immobilien im Wert von knapp elf Milliarden Euro.

Die FFP werde ihre Kontrollfunktion über einen Sitz im Aufsichtsrat und im Investitionsausschuss wahrnehmen. FFP-Chef Robert Peugeot nennt Benko einen "talentierten Unternehmer", der attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in der Branche und einer wachsenden Region anbiete.

Die an der Euronext notierte Beteiligungsgesellschaft FFP (Société Foncière, Financière et de Participations) gehört mehrheitlich der Peugeot-Familienholding. Sie wird von Robert Peugeot geführt und ist einer der führenden Aktionäre des französischen Autobauers Peugeot SA. (red, 19.6.2019)