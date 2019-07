Kennen Sie sich noch aus? Foto: Getty Images/iStockphoto/sjharmon

Gerne belächelt man seine Eltern, wenn sie einen mit ihrem neuesten, eigentlich unmöglichen Technikproblem konfrontieren. Das Handy, das eigentlich einwandfrei läuft, funktioniert in der Hand des Vaters plötzlich überhaupt nicht mehr, und auch bei der Stereoanlage der Mutter muss von Zeit zu Zeit helfend eingegriffen werden:

Doch schnell vergeht einem das überhebliche Grinsen, wenn man selbst etwas so vermeintlich einfaches machen will, wie neue Lautsprecher für seinen Laptop zu kaufen. Und dann steht man vor einer Reihe Bluetooth-Boxen und hat nicht den geringsten Schimmer, worauf man beim Kauf achten muss. Oder hat keine Ahnung, was man mit der Snapchat-App eigentlich anfangen soll, wenn man sich von jüngeren Kollegen dazu überreden ließ, sie auf sein Handy zu laden. Wozu verwendet man sie? Wofür?



Vieles, das früher einfach und unkompliziert "im realen Leben" erledigt werden konnte, lässt sich nun noch einfacher und unkomplizierter per App oder Smartphone machen – doch ist es das wirklich für jeden?

Wann hatten Sie das Gefühl, technisch "raus" zu sein?

Welche App, welche technische Neuerung brachte Sie zur Verzweiflung? Was ist mittlerweile unnötig kompliziert? Wer hilft Ihnen bei technischen Fragen? Oder sind Sie immer auf dem neuesten Stand? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ihren Technikfrust im Forum! (aan, 27.6.2019)