Ihre Empfehlungen in Siebenbürgen? Foto: Getty Images/iStockphoto/coldsnowstorm

"Mit dem Gürtel der Karpaten um das grüne Kleid der Saaten", heißt es in der Siebenbürgischen Hymne. Und tatsächlich ist es unwahrscheinlich grün in der Region im Herzen Rumäniens. Siebenbürgen, Transsilvania oder Erdély – wie das Gebiet je nach Volksgruppe genannt wird – hat für historisch Interessierte und Naturfreunde viel zu bieten. Mit dem düsteren Image aus Draculafilmen hat das hier alles nur sehr wenig zu tun, da kann Vlad Tepesch noch so sehr aus der Gegend stammen. Die Törzburg / Schloss Bran, die als Draculaschloss vermarktet wird, ist eher als malerisch zu bezeichnen.

Nicht besonders unheimlich: die Törzburg. Foto: Getty Images/iStockphoto/warmcolors

Es gibt viel zu sehen und zu tun in diesem ehemaligen Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie: Alte Dörfer mit wehrhaften Kirchenburgen inmitten sanfter Hügel und scheinbar endlose Wälder prägen die siebenbürgische Landschaft. Wanderungen in den Karpaten und die Erklimmung der Transfogarascher Hochstraße gehören zu jedem Trip nach Transsilvanien. Und natürlich ist keine Reise in die Gegend komplett ohne einen Besuch der geschichtsträchtigen Städte wie Kronstadt (Brașov), Hermannstadt (Sibiu), Schässburg (Sighișoara) oder Klausenburg (Cluj-Napoca).

Der Uhrturm in Schässburg. Foto: Getty Images/iStockphoto/coldsnowstorm

Was mögen Sie an Siebenbürgen?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturschauplätze muss man besucht haben?

Welche Outdooraktivitäten bieten sich an?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Reiserouten würden Sie empfehlen?

