Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Der Politiker ist ein seltsames Wesen. Ständig streunt er durch die Medienlandschaft und schnappt nach jedem Happen Aufmerksamkeit, den man ihm zuwirft. Wahlen gewinnt man nicht mit Lösungen, sondern durch Aufmerksamkeit. Das gelingt am besten, indem man Fragen stellt. An den politischen Gegner, an die Öffentlichkeit oder einfach in die Kamera. Auch wenn es die dümmste Frage der Welt ist – die Aufmerksamkeit zählt. Eine Antwort auf die Frage? Braucht es nicht. Wen interessiert schon die Antwort auf die Frage von gestern?

Wen interessiert schon die Antwort auf die Frage von gestern?

Am besten stellt der Politiker seine Frage so, dass sie niemand beantworten kann. Wirklich gelungen ist die Frage dann, wenn er sich gleichzeitig als Opfer präsentiert. Einer gegen alle. Am Ende wird er gewinnen. Dafür braucht es keine komplexen Antworten. Da geht es dann zack, zack, zack. Das gefällt dem Wähler. Darauf wartet er. Und bis es soweit ist, folgt er weiter dem wachsenden Einheitsbrei von Politik und Unterhaltung. (Markus A. Gaßner, 20. Juni 2019)

Vom Autor:

Die hohe Kunst der Ablenkung

Über die politische Sorgfaltspflicht

Die Politik entgleitet den Politikern

Politik im permanenten Eskalationsmechanismus